Россия-Чехия: "Респект" продолжает расследование вокруг статуи Конева

Чешское издание "Респект" продолжает расследование деятельности российских спецслужб в свете событий, связанных с решением властей Праги снять с постамента статую советского маршала Ивана Конева.

В очередной публикации рассказывается, что три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл человек с русским дипломатическим паспортом. Его встречал автомобиль, который доставил пассажира в посольство России в район Дейвице.

Источники "Респекта" утверждают, что багаж прибывшего состоял из небольшого саквояжа, в котором, как предполагается, находился смертельный яд рицин.

Чешские спецслужбы знали о прибытии обладателя российского дипломатического паспорта и отнеслись к нему как к человеку, представлявшему непосредственную угроза для двоих чешских политиков. Речь идёт о главе администрации 6-го района Праги Ондржее Коларже и мэре чешской столицы Зденеке Гржибе. Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед центральной проходной посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова. Оба политика, после прибытия в Прагу подозрительного российского "дипломата" получили круглосуточную охрану от чешских спецслужб.

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