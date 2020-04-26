Минобороны РФ: коронавирус подтверждён у 874 военнослужащих

С начала марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы только 320 человек, остальные в этом не нуждаются.

Это первые официальные данные об общем числе заболевших COVID-19 в российской армии, озвученные военным ведомством.

Отдельно Минобороны сообщило, что коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений, и у 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.

Всего число инфицированных в России граждан достигло на 26 апреля 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек.

Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве. За сутки в городе выявили 2971 инфицированного, всего заражены 42 480 человек.

По данным Университета им. Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.