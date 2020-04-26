Умер Пер Улов Энквист, шведский романист, драматург и сценарист

Крупнейший шведский писатель Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет в городе Ваксхольм. Автор романов, пьес и сценариев, он пользовался признанием читателей во многих странах, был лауреатом наиболее престижных национальных и европейских премий.

Энквист изучал человеческие взаимоотношения, его героями были реальные личности, например, шведский писатель и публицист Юхан Август Стриндберг, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун. Известных и признанных деятелей культуры он описывал как обычных людей, смешивая реальные факты и вымысел. За это некоторые критики упрекали его в отсутствии пиетета к великим, другие видели в псевдодокументалистике Энквиста стремление писателя вдохнуть новую жизнь в известные образы.



Режиссёр Ингмар Бергман снял по драме Энквиста "Создатели образов" телефильм о шведской писательнице Сельме Лагерлёф, первой женщине, удостоенной Нобелевской премии по литературе. В 2012 году, на Берлинале, двух премий был удостоен фильм по роману Энквиста "Визит лейб-медика".

Среди изданных в России произведений Пера Улова Энквиста "Библиотека капитана Немо", "Визит лейб-медика", "Гамсун: Киносценарий", "Книга о Бланш и Мари".