Лицом к событию. Новое обращение из бункера и "парадный" баттл с Батькой
Можно ли положить в карман очередные обещания от Владимира Путина? Баттл на разогреве между Любовью Соболь и Ксенией Собчак. А также: заочный поединок президентов РФ и Беларуси 9 мая. Одинокий Путин, которого на несколько часов вывезли из бункера в центр Москвы, и Александр Лукашенко, который принимает рискованный парад с участием тысяч людей. А также: 20 лет после первой инаугурации Владимира Путина. Почему он внешне изменился куда сильнее своих тогдашних соперников по выборам? В программе "Лицом к событию" участвуют: политолог Глеб Павловский, историк Никита Петров, философ Владимир Мацкевич (Минск).
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