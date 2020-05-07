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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы. Победа на гвоздях и запретный салют

Цитаты Свободы. Победа на гвоздях и запретный салют
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Цитаты Свободы. Победа на гвоздях и запретный салют

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Заболевших в России все больше, так что москвичей попросили не ходить на праздничный салют. Белорусский парад чуть не затмил российское "победобесие", но всех переплюнула девочка, которая спела песню, стоя босиком на гвоздях.

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