Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием после высказываний популярной телеведущей о домашнем насилии. Об этом сообщил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков.



Для PepsiCo Тодоренко рекламировала сок J7. Компания сняла с эфира рекламу с её участием. Костиков уточнил, что в компании примут решения о дальнейшем сотрудничестве с Тодоренко. Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, сказал представитель компании. По его словам, высказывания Тодоренко не соответствуют ценностям PepsiCo, которая выступает против насилия в любых формах.

В компании Procter & Gamble, выпускающей подгузники Pampers объявили, что расстроены высказываниями Тодоренко и обязательно примут меры. Телеведущая вместе с сыном рекламировала продукцию бренда.



Ранее журнал Glamour лишил Тодоренко титула "Женщина года", который она получила в ноябре.

Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым дала интервью для ютюб-канала российского журнала Peopletalk, в котором она зявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" — сказала она.



Позднее Регина Тодоренко извинилась за свои высказывания. Она заявила, что выступает против любого насилия, а её слова были расценены неверно.

По данным ООН, в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. В России девять общественных организаций, работающих с жертвами домашнего насилия, попросили власти срочно обеспечить защиту и помощь пострадавшим в условиях карантина.