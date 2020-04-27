Историк Юрий Дмитриев получил премию шведского фонда

Карельский историк, глава регионального правозащитного отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев стал лауреатом премии шведского Фонда памяти Анны Дальбек за гражданское мужество в борьбе за права человека. Об этом сообщили в "Международном Мемориале".

Фонд памяти Анны Дальбек был учрежден в 2016 году для продолжения правозащитной деятельности преждевременно умершей шведской активистки Amnesty International. Сумма премии - 50 тысяч шведских крон.

В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и возраста.

Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере.

Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Правозащитники считают, что против Дмитриева организована "грязная" кампания, при помощи которой у общества пытаются создать ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд. Письмо в поддержку Дмитриева подписали более 200 представителей науки, культуры, журналистов и политиков.