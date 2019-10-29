"Система борется со своими врагами". Письмо в защиту Юрия Дмитриева

В четверг, 31 октября, в Петрозаводске состоится очередное судебное заседание по делу историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии. Накануне более 200 деятелей культуры, науки, правозащитников, журналистов и политиков подписали письмо в его поддержку. Авторы обращения считают, что "грязная" кампания в отношении Дмитриева организована, чтобы "возбудить ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд".

По их мнению, для достижения этих целей в ход "пущены недопустимые и бесчеловечные методы", в частности, давление на приемную дочь Дмитриева. "На экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов дела, которые возможно получить только из рук следователей", –​ говорится в обращении.

По мнению авторов письма, инициаторы этого дела "стремятся любой ценой посадить Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное – уже около трех лет – содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях". "Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной "защитой ее интересов" нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы", – считают авторы письма.

Обращение подписали более 200 человек. Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, художник Андрей Бильжо, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и Джонатан Литтелл, телеведущий Владимир Познер, политик Григорий Явлинский.

Актриса Лия Ахеджакова в интервью Радио Свобода рассказала, почему она и ее коллеги поддерживают Юрия Дмитриева и выступают за закрытие его дела:

Дело сфабриковано. Эта ужасная система так борется со своими врагами



– Вы знаете, это то же самое, что с Иваном Голуновым, это то же самое, что с Оюбом Титиевым, когда подбрасывают наркотики. Дело сфабриковано. Подделали видео, подделали документы, нашли свидетелей в виде проклятой бабушки этой девочки. Эта ужасная система так борется со своими врагами. Сделать человека виновным, загнать на много лет в тюрьму, да еще с клеймом педофила – это сломать ему жизнь. Юрий Дмитриев – уникальный человек, он герой России, это совершенно невероятный историк. Его миссия – вернуть имена людей, которых расстреляли, которых убили без суда и следствия, по ложному доносу. Один "шпион", второй "поджигал" Кремль, третий насолил кому-то из властей – и все они были объявлены "врагами народа", расстреляны и безымянно закопаны в землю. Он взял на себя великую миссию. Но сейчас имя Сталина опять поднимается из небытия, из земли, из могилы и становится символом какой-то страшной порчи истории России, страшного разворота в абсолютно другую сторону, откуда мы еле-еле ушли. Кто это делает, я не знаю. Это какая-то мистика, дьявольщина. Я не знаю, кто дает отмашку и указывает, кого назначить врагом, а кто наш самый большой друг.

–​ 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий и День политзаключенного. Казалось бы, этот день давно должен остаться в истории, но так вышло, что в России он до сих пор актуален. Почему так получается?

– Это просто какое-то горе, как будто на нас напал какой-то враг. Откуда он взялся и что он с нами сделал? Почему людей, которыми Россия должна гордиться, называют врагами народа, педофилами или наркоманами, почему нашу лучшую молодежь таскают люди в бронежилетах? Я не знаю. Это большая беда. Мы должны в пояс поклониться мальчикам, которые сейчас сидят в тюрьмах за то, что они мирно вышли на улицу отстаивать наши права, – говорит актриса Лия Ахеджакова.

Дочь Юрия Дмитриева Катерина Клодт рассказала Радио Свобода, что недавно была на свидании с отцом. По ее словам, историк чувствует себя хорошо, письма ему стали приходить регулярно. Он пока не знает о письме деятелей культуры в его поддержку, но информация дойдет до него через "Новую газету", которую он регулярно читает, или на следующем свидании с дочерью, которое, по словам Катерины, случится совсем скоро. "Конечно, для него это очень важно. Для него важно знать, что он не один, что люди ему верят и поддерживают его. Это придаёт ему сил", – говорит Катерина Клодт.

О своей поддержке современных политзаключенных, в том числе и Юрия Дмитриева, Радио Свобода рассказал поэт и публицист Лев Рубинштейн:

Сейчас идет волна откровенных репрессий



– В последнее время я, к сожалению, подписываю много таких писем. Сейчас идет волна откровенных, совершенно прозрачно незаконных репрессий, и конечно, что мы еще можем? Мы можем что-то подписывать, выходить на улицу. Поэтому я все это и делаю. Желающих осудить человека всегда на порядок больше, чем желающих заступиться за него, защитить и так далее. Я в этом смысле всегда на стороне меньшинства. Я просто знаю, что в стране не должно быть политических заключенных. Что касается конкретно Юрия Дмитриева – он совершенно замечательный человек. Благодаря ему люди в глухой провинции узнали о еще одной странице того сталинского кошмара, который имел место в нашей стране. Он настоящий подвижник, настоящий герой. Я обычно избегаю таких слов, но тут это безусловно уместно. Тем ужаснее, тем нелепее, тем гнуснее это вот мерзкое обвинение. Оно мерзкое, потому что очень много людей на это клюют, потому что, конечно, население к педофилии относится плохо, и ничего там не докажут, а клеймо на человеке останется.

–​ Почему вообще возникло дело против Юрия Дмитриева?

Они не могут простить людей, которые сами узнают правду и рассказывают ее другим



– Потому что и власти, и многие из тех, кто власть поддерживают, я их называю коллаборационистами, выступают против истории, они ее ненавидят. Они придумывают свою историю, парадную, ни к чему не имеющую отношения, ту самую, которой, например, меня учили в школе. Слава богу, всегда есть возможность узнавать все, что было на самом деле. Я думаю, это ненависть к истории, ненависть к свободе, которая есть во многих людях… Сейчас ведь к власти на всех уровнях пришли духовные, а может быть, и буквальные потомки вертухаев. Они не могут простить людей, которые сами узнают правду и рассказывают ее другим. Вот за это и мстят, – полагает поэт и публицист Лев Рубинштейн.

Дело Юрия Дмитриева тянется несколько лет. В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал историка по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. ​

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии. Защита настаивает на невиновности Юрия Дмитриева и считает, что следствие могло оказать давление на его приёмную дочь. В конце сентября суд продлил содержание Дмитриева под стражей ещё на три месяца.

Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорско-Балтийского канала, исследователь мест лагерных кладбищ заключённых ГУЛАГа на территории Карелии.

Экспедиции под руководством Юрия Дмитриева в конце 1990-х годов обнаружили в Карелии места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору.