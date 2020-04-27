Деканы факультетов МГУ не знают о планах реорганизации вуза

В руководстве факультетов Московского государственного университета не знают о планах реформы вуза или знают о них "на уровне слухов". Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ". О планах реформы, по которым около 40 нынешних факультетов и институтов будут объединены в 14 школ, на прошлой неделе сообщило издание "Проект", официально они не подтвержены.

По данным "Проекта", ректор университета Виктор Садовничий сообщал о реформе руководителям факультетов и институтов в начале апреля, однако сроки ее проведения пока неизвестны. Независимое сообщество студентов, преподавателей и выпускников "Инициативная группа МГУ" также сообщало о подготовке реформы. Утверждается, в частности, что в Школу социальных наук объединят социологию и политологию, а в Школу гуманитарных наук - исторический и философский факультеты. Слияние, как утверждается, ждёт и многие другие факультеты, в частности биологический и факультет психологии, ВМК и мехмат. "Проект" утверждает, что реформу курирует проректор Татьяна Кортава, которая, по данным источника в руководстве МГУ, близка к дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой.

В пресс-службе МГУ на запросы "Коммерсанта" не ответили. Президент филологического факультета Марина Ремнёва сказала изданию, что в МГУ сейчас "питаются слухами", официально реформы с руководством факультетов не обсуждали.

Ещё два декана подтвердили, что разговоры о возможных реформах вёл ректор Виктор Садовничий, однако никакого чёткого их плана и сроков не обсуждалось.