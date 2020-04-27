Минпросвещения готовится повторно перенести сдачу ЕГЭ из-за коронавируса

Министерство просвещения может перенести сдачу единого государственного экзамена на более поздние сроки. Решение будет приниматься после майских праздников, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант".
По словам Кравцова, ЕГЭ пройдет, "когда это будет безопасно для ребят и учителей". Министр сказал, что сроки экзамена уже отодвигались в этом году и министерство сделает "это еще раз, если надо будет". "Экзамены пройдут. Пусть позже, но пройдут", – отметил министр просвещения.
Министр напомнил и об изменениях в ОГЭ для девятиклассников. Минпросвещения оставило для него только два обязательных предмета – русский язык и математику. Дату сдачи ОГЭ, исходя из эпидситуации на местах, и минимальную оценку для зачета разрешили установить самим регионам. Кравцов объяснил, почему нет необходимости и возможности отменить ЕГЭ. По его словам, отмена ЕГЭ и прием в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы.
- Кравцов также заявил, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение. "Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки", — сообщил глава ведомства.
- Кравцов признал, что обеспечить все семьи ноутбуками и смартфонами невозможно, однако самым нуждающимся все же удалось передать 50 тысяч единиц техники.
- Первый единый госэкзамен был запланирован на 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Основной этап должен завершиться 29 июня, а последним резервным днем для сдачи ЕГЭ сделали 22 сентября. В начале апреля Кравцов допустил, что дату сдачи ЕГЭ могут снова перенести.
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