Минпросвещения готовится повторно перенести сдачу ЕГЭ из-за коронавируса

Министерство просвещения может перенести сдачу единого государственного экзамена на более поздние сроки. Решение будет приниматься после майских праздников, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант".

По словам Кравцова, ЕГЭ пройдет, "когда это будет безопасно для ребят и учителей". Министр сказал, что сроки экзамена уже отодвигались в этом году и министерство сделает "это еще раз, если надо будет". "Экзамены пройдут. Пусть позже, но пройдут", – отметил министр просвещения.

Министр напомнил и об изменениях в ОГЭ для девятиклассников. Минпросвещения оставило для него только два обязательных предмета – русский язык и математику. Дату сдачи ОГЭ, исходя из эпидситуации на местах, и минимальную оценку для зачета разрешили установить самим регионам. Кравцов объяснил, почему нет необходимости и возможности отменить ЕГЭ. По его словам, отмена ЕГЭ и прием в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы.