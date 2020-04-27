В РПЦ отмежевались от слов схиигумена, который проклял власти

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви отмежевалась от слов схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, которые принимали решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции, обрушился на них с грубой бранью и выступил с антисемитскими заявлениями.
"Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха" - говорится в сообщении на сайте епархии.
В проповеди, видео которой было размещено в интернете и разошлось по соцсетям, схиигумен в частности сказал: "Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию". Он предложил отправить тех, кто закрывает храмы, в "республику Биробиджан" (Биробиджан - столица Еврейской автономной области - РС) или на "остров Мартиника" или "остров Спиналонга" (где ранее был расположен лепрозорий). Сергий также обратился с воззванием к россиянам, призвав их нарушать самоизоляцию, и к сотрудникам силовых структур, предложив им поискать в своих рядах "нового маршала Жукова или Шапошникова", который "отрубил бы голову гидре".
Схиигумен и ранее заявлял, что пандемия коронавируса - выдумка неких злых сил, которые хотят провести "чипизацию населения" и установить царство Антихриста.
- Сергий (Романов) является инициатором строительства и духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов". Его имя называлось в прессе в числе идеологов так называемого "царебожия" (учения о божественной природе искупительной жертвы императора Николая II). Его также называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступала с ультраортадоксальных позиций, требуя, в частности, запрета фильма "Матильда" о Николае II. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды и начала публично полемизировать с ультраконсерваторами. СМИ писали о её разрыве с Сергием.
- РПЦ формально не принимала решение о закрытии всех храмов для прихожан в связи с эпидемией. Её предстоятель патриарх Кирилл однако призвал верующих молиться дома, в том числе и на Пасху. Храмы закрыты для прихожан в тех регионах, где введён режим самоизоляции, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Ряд православных священников и архиереев критиковали решения властей, в особенности о закрытии храмов на Пасху, однако столь откровенно, как Сергий (Романов), не высказывался никто.
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