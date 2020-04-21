Умер настоятель Елоховского собора. Три недели назад он сослужил с патриархом

Настоятель Елоховского кафедрального собора Русской православной церкви Александр Агейкин умер в подмосковной частной клинике. У него был обнаружен коронавирус. Три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем церкви патриархом Кириллом.
О смерти Агейкина сообщил в фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
Умершему протоиерею было 48 лет. Он был рукоположен в сан диакона в 1996 году, в 2012 году принял священство. 13 лет служил в кафедральном храме Христа Спасителя, в 2013 году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 53 года бывшего патриаршим.
3 апреля Агейкин участвовал в службе вместе с патриархом. Тогда Кирилл объехал город с иконой “Умиление”, а затем возглавил утреню в Богоявленском кафедральном соборе.
Был ли священник уже тогда инфицирован коронавирусом — не сообщается, как и дата его госпитализации. Он стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.
- Елоховский собор — один из главных православных храмов России. В нем проводились интронизации четырёх патриархов, двое — Алексий II и Сергий захоронены внутри храма.
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