У 3 миллионов человек в мире был выявлен коронавирус

Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всём мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Worldometers и Roylab Stats. Американский институт Джонса Хопкинса пока приводит меньшие цифры, однако и по его подсчётам рубеж в 3 миллиона будет преодолён в понедельник.
Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов - открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надёжности тестов и так далее.
Число умерших в результате инфекции COVID-19 и её осложнений во всём мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам (вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших).
Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч заражённых - в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч.
В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растёт - заболевает больше людей, чем выздоравливает.
В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля-начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идёт, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии.
Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случае заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США.
- Во многих странах для замедления распространения инфекции были введены беспрецедентные карантинные меры. Часть из них начала их ослаблять. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране, где карантин ввели 10 марта, его начнут снимать 4 мая. Будут разрешены прогулки. 18 мая ожидается открытие магазинов, музеев и библиотек. В июне должны открыться рестораны и учреждения сферы услуг. Похожие графики сейчас реализуются также в Германии, Австрии и Чехии.
- Губернаторы штатов Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщает "Голос Америки". Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. Все эти штаты не относятся к числу наиболее пострадавших от эпидемии.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов дополненный самоизоляцией (по сути речь идёт о карантине - ограничениях на выход из дома). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе президент Владимир Путин обратится к россиянам и сообщит о дальнейших шагах. По числу новых инфицированных за сутки Россия сейчас на втором месте в мире после США.
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