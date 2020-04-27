Правительство РФ оставило без субсидий фирмы с долгами от 3 тысяч рублей

Правительство утвердило правила субсидирования малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Требования немного ослаблены: если сначала условием выплат одного МРОТ на работника было полное отсутствие налоговой задолженности, то по итоговому документу она не должна превышать 3 тысячи рублей, пишет The Bell.

Получить субсидию может компания, внесенная в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.

Организация не должна находиться в процессе ликвидации, а также в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства.

У получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей.

В организации должно работать не менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

Индивидуальные предприниматели без работников получат выплаты в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

Для получения субсидии за апрель компания должна направить заявление в налоговый орган с 1 мая до 1 июня, для получения субсидии за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Если проверяющие органы установят, что компания указала неверные сведения для получения субсидии, получателю придется вернуть деньги.

Эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка оценивали финансовую помощь правительства в 1,8–2,8% ВВП. Но из всех антикризисных мер на прямую финансовую поддержку приходится лишь 0,3% ВВП, или около 340 миллиардов рублей.

Ранее к претендентам на гранты предъявляли условие не иметь никаких задолженностей по налогам по состоянию на 1 января 2020 года. На практике у многих предприятий годами числятся старые копеечные долги или фантомные технические недоимки из-за сбоев в ИТ-системе налоговых органов, отмечали опрошенные РБК юристы. Незначительные задолженности могли лишить такие компании помощи.