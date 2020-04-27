Крупнейшие авиакомпании подняли стоимость перелетов по России

Российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair подняли на 50-110 процентов цены перелетов из Москвы в 15 городов России в апреле-мае. Об этом пишет газета "Ведомости".

Перелёт "Аэрофлота" в Санкт-Петербург на апрель – май подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Омск — с 3900 до 9500 рублей. Аналогично росли цены и у других перевозчиков. Один из экспертов газеты объяснил это тем, что в существующих условиях билеты покупают только люди, нечувствительные к ценам, которым нужно лететь во что бы то ни стало. За счёт них перевозчики компенсируют расходы на выполнение рейсов.

Представители перевозчиков тему "Ведомостям" не прокомментировали. Ранее стало известно, что они попросили у правительства разрешение не возвращать пассажирам деньги за отменённые рейсы, а компенсировать их ваучерами на перелёты в другое время.

Объёмы перевозок десяти крупнейших российских авиакомпаний на международных линиях сократились почти на 99 процентов. Снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов к 7 апреля составило 93 процента, следует из письма министра транспорта премьер-министру, его цитировала газета "Коммерсантъ".