Раньше Путина вас не выпустят

"Президент занимается в бассейне и на тренажерах". Дмитрий Песков о Путине в самоизоляции. Президента РФ впервые за это время показали в компании живого человека. Таковым оказался его бывший охранник, а ныне министр МЧС Евгений Зиничев. Когда послабление режима получат другие россияне, которых за его нарушение наказывают самым диким образом? Гость студии политолог Станислав Белковский. На связи гости из Санкт-Петербурга: политик Борис Вишневский и ресторатор Александр Затуливертов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12