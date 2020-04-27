Российские власти вводят ограничения на майские праздники

Жителям Санкт-Петербурга разрешили поехать на дачи на майские праздники. Останавливаться по пути запрещено. Это следует из разъяснений администрации Санкт-Петербурга. При поездке на дачу в Ленинградскую область необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.
Жители Санкт-Петербурга на личном автотранспорте должны будут следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области. Все необходимые покупки надо будет сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга. На даче необходимо минимизировать контакты с соседями, а покидать пределы участка можно только в случае необходимости.
В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, остальным жителям города настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать дома.
В Курганской области с 30 апреля по 10 мая вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.
В Нижегородской области в преддверии праздников заявили, что въехать в регион смогут только жители с пропиской или обладатели специальных пропусков. Томская область объявила, что с 27 апреля на неопределенное время вводит ограничения на въезд и выезд из региона — водителям нужно будет предъявлять документы, подтверждающие обоснованность поездки.
- Ограничения в рамках режима повышенной готовности действуют практически во всех регионах России. Например, в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Жителям Москвы также разрешено ездить на дачные участки, но для этого необходимо заранее оформить электронный пропуск, который будет действовать и на территории Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропускная система не введена.
- Нерабочие дни, объявленные в конце марта президентом РФ Владимиром Путиным, заканчиваются 30 апреля. Будет ли продлен этот режим на майские праздники, Путин объявит в ближайшее время.
- Власти Москвы, лидирующей по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, уже заявили, что не видят причин снимать ограничения на майские праздники.
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