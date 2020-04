"Будущее, но не у нас": Рунет про фильм Дудя о Кремниевой долине

Юрий Дудь снова у всех на устах с нашумевшим проектом. На этот раз он представил публике трёхчасовой (на самом деле, да!) фильм о Кремниевой долине и её русских обитателях.

Значительная часть аудитории в полном восторге от увиденного и тоскует, что это невозможно в России.

Вика Меметова:

новый фильм Юрия Дудя - отличный мотиватор для тех, кто хочет достичь цели.

И еще: объяснить непонятное большинству людей простыми словами - уровень 100500.

Игорь Смелянский:

Очень классная работа Юрия Дудя про Кремниевую Долину.

Не пожалейте 3 часа на просмотр. Я бы ее показал тем, кто думает, принимает и отвечает за наши реформы: Долина она не в Калифорнии (как и разруха), она в головах. А предпринимательский дух + свобода + соблюдение законов дают результат.

Галина Курченкова:

Это просто невероятно. В голове не укладывается, на каком уровне и с какой скоростью развиваются компьютерные технологии.

И как круто вписались в эту жизнь наши ребята. Они одни из лучших, по-полной используют свои мозги и возможности.

Без слов становится понятно, почему США - первые в мире в IT-технологиях. Сам образ жизни, человеческие ценности и приоритеты иные, чем у нас. И в этот мир отлично встраиваются наши мозги. Россияне и беларусы реализуют себя в Кремниевой долине, воплощая в жизнь самые смелые идеи.

Очень обидно. Мы в России отстали не на 100 лет. Мы отстали навсегда...

Очень советую посмотреть. Особенно тем, кто пророчит развал США.))

Олег Гороховский:

Это не реклама Долины, это ода Предпринимательству и правильным приоритетам.

Посмотрите и покажите старшеклассникам.

Наталья Михеева:

Посмотрела вечером. До сих пор под впечатлением.

Посмотрите сами и покажите детям. Нет, не уехать, а точно знать как должно быть.

Ирина Кобыльченко:

И снова браво.

И Дудю и всем тем, кто сделал в жизни ставку на мозги и ещё раз на мозги.

Очень интересное видео - мотивирующее. Заставляет себя вытащить из архаичной ментальной пещеры и сравнить с этим совершенно другим, свежим, созидательным ..

Александр Куприянов:

Смотреть обязательно. Особенно интересно про Стенфорд. 3 часа - Дудь проверяет нас на прочность...

Никита Шерман:

И я бы очень хотел, чтобы мои дети, например, посмотрели, как устроен Стэнфорд, и вообще зажглись идеей другого мира, про который я итак им много рассказываю. Но я не представляю себе, как заставить этих детей хотя бы начать смотреть 3-х часовой фильм. Поколение Youtube не готово к таким подвигам. Мне и самому пришлось растягивать это удовольствие на два дня по два подхода.

Наталья Морарь:

Забудьте на три часа про коронавирус и посмотрите наикрутейший фильм про наикрутейших людей. Про новый мир, который, слава Богу, есть уже здесь и сейчас.

Ксана Прислонская:

Восторга очень много. От ума, активности, желания изменить мир, от ценностей и духа предпринимательства. Концентрации горящих глаз и свободных от стереотипов мозгов. Духа науки и поддержки. От университетов, дающих практические знания и не ограничивающих в поиске. От сумасшедшего нетворкинга.

И грусти много. Потому, что хоть я и активный пользователь многого созданного в Долине, но это какой-то другой мир. Мир других людей, другой экономики, других целей, других ценностей... Я уже просто наблюдаю с обочины.

Ярослава Пулинович:

Посмотрела фильм Дудя про Кремниевую долину. Пожалуй, это на сегодняшний день лучший его фильм. Будущее уже наступило, но, к сожалению, не у нас.

Борис Хохлов:

С очень большим трудом идет трехчасовой эпик Дудя про Кремниевую долину. Не потому, что это плохо - наоборот, это великолепный образец того, как надо вдохновлять и "подкупать". В кадре Штаты во всей своей голливудской красе и абсолютно рядовые по внешности люди, которые говорят на русском языке и говорят суперпонятные вещи. И ты понимаешь, что эти вроде бы суперпонятные вещи при определенном стечении обстоятельств стоят миллионы, а то и сотни миллионов долларов. Если бы я сейчас был 15-летним подростком, который ищет, чем заняться в жизни, я бы определился на все сто процентов. А сейчас остается только бороться с этой неприятной смесью зависти и сожаления от того, что ты не по этой части.

Руслан Фазлыев:

Посмотревшим про Долину для извлечения пользы от просмотра важно понимать:

* Долина – не место, а идея. Не нужно никуда лететь. Разделяя эти ценности вы можете действовать здесь и сейчас.

* Программистом быть не нужно. Возможности есть в любой специальности. Из десяти самых быстрорастущих миллиардных компаний ни одна не является сегодня в чистом виде софтом.

* Деньги не нужны. Не нужно писать мне, Дудю или там Элону Маску про вашу <сногсшибательную> идею. И Коле Давыдову не нужно, пусть он и инвестор. Писать нужно проверенному другу и начинать с ним строить. Построите – пишите Коле & Co .

* Лучшего времени ждать не нужно. Все самое лучшее в своей жизни я запускал в самое непростое время. Пушкин половину того что мы знаем написал в карантине в Болдино.

Алексей Беляков:

В отличие от большинства мне совсем не хочется кричать: «Лучшие мозги уезжают, а мы как всегда на обочине, с ржавой монтировкой!».

Во-первых, то, что они делают – это для всех. Не для одной Америки. Во-вторых, мир уже совершенно един, связан волокнами, идеями, экономикой. Он как огромный завод, где разные цеха и бригады. Да, Америка – номер один в инновациях и хайтеке, у них все передовики. Я не думаю, что в этом мы их когда-то догоним, но и зачем? Это вообще идея из прошлого – догнать-перегнать. Когда были границы, системы, противостояния. Того мироустройства больше нет, остается лишь нелепый заповедничек «Северная Корея».

Да, мы потеряли много времени, упиваясь нефтью до помутнения в глазках Сечина. Слушая пьяные бредни Рогозина. Но с другой стороны, все эти гениальные мальчики из фильма Дудя – они жили и учились здесь в эти же годы. А потом уехали туда, где лучше работать. Но уехали не к врагу, не предали родину, они пошли в другой цех. Даже не цех, а НИИ при заводе. Они все равно делают то, что завтра будет у всех нас. В долине кроме них есть китайцы, индусы, финны, полный вавилон. И это нормально. Особый «русский мир» – он только в башке у Прилепина. Хотя и то не уверен. Он с упоением катается по мировым книжным ярмаркам и улыбается, торгуя книжками и лицом. Но фиг с ним.

Короче, хороший фильм. Радостный. Светлое будущее из романов Стругацких уже наступило.

Алексей Кудрин:

Год назад Юрий Дудь показал фильм о Колыме, «столице страха». Новый трехчасовой фильм Юрия об обратной стороне мира - Кремниевой долине, столице технологий. Очень позитивно заряжает к творчеству.

Никита Кричевский:

Это пишет человек, сделавший все, чтобы страна ни на йоту не приблизилась к Кремниевой долине

Максим Дбар:

Вообще фильм о том, как эта власть выталкивает людей из страны и они вынуждены реализовываться в Долине. На какое творчество это заряжает бывшего министра финансов и главу Счетной палаты?!

Дудя уже не первый раз упрекают в сексизме.

Но многим фильм не понравился не только поэтому.

Константин Синюшин:

Я сам не смотрел, но вот у меня есть три вопроса: 1) что вы лично хотели из этого фильма узнать о предмете нового ? 2) как ваше желаемое соответствовало достигнутому ? И еще 3) рассказал ли он что-нибудь о запрете президента Трампа на миграцию ?

Александр Малютин:

В фильме Дудя про Кремниевую долину, имхо, не хватает того, чего имеется с горкой у Льва Николаича -- мы читаем не только приключения Ростовых-Болконских-Курагиных, но получаем внятное представление об обществе того времени, ну и собственно о войне. На то она и классика

А в фильме у Дудя как раз не возникает впечатления, что познаешь Долину в целом -- ты видишь только рассказы шестерых (или сколько там) чуваков и не уверен, что они репрезентативны. Может быть, стоило добавить какой-то общей ненавязчивой инфографики -- а сколько россиян уехало всего за какой-то период и чего они там добились в целом? Или взять еще интервью у какого-то "супервизора"

Сергей Ильин:

Половина ленты - про новый фильм Дудя.

Вторая - про Регину Тодоренко.

Для тех, кто не в курсе - Юра снял трехчасовой фильм про русских парней, здесь и сейчас создающих наше с вами будушее в Кремниевой долине. В это же время восьмимилионный блогер Регина в прямом эфире выразила свежую мысль о том, что в домашнем насилии виноваты сами женщины и «что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил».

Так вот, ребята, это мы с вами виноваты, что Дудь нам рассказывает, кто такие Дороничев и Думик, а вот кто такая Тодоренко мы знаем сами. Это мы виноваты, что в приличном обществе стало возможным восхищаться стихами Шнурова, цитировать песни Слепакова, признавать "деловую хватку" Бузовой и "очевидное обаяние" Ивлеевой. Мягко говоря, мы что-то подрасслабили наши эстетические булки. Вся эта дикая мещанская пошлость вдруг стала доступной интеллигентному человеку под соусом «надо быть попроще», «мы еще в начале пути», «лучше делать, чем не делать». Каюсь, я сам первый апостол этих мыслей, много лет пенным ртом доказывающий друзьям, что есть пророки в нашем отечестве. И да, в том числе из-за таких, как я, «Женщиной года» становятся не Федермессер или Добротворская, а говорящая голова Регина, единственный талант которой - улыбаться в сторону красного огонька камеры.

Дмитрий Попов:

Посмотрел половину фильма Дудя про Силиконовую Долину, бросил на половине от скуки. Три часа рассуждений о том, как надо давать дорогу талантам, причём не тем, которые хотят улететь на альфу центавра, путешествовать в прошлое или воскресить динозавров.

Но тем, которые прорвались из второго мира в первый и успешно встроились в давно существующий мир корпоративного идиотизма со всякими мессенеджерами, ютюбами и оптимизацией цен. Какая тоска.

Александр Назаров:

Основной пафос картины: Долина — это волшебное место с волшебными воздухом и энергетикой, где волшебные предприниматели творят волшебную магию, которая приносит много денег и меняет мир. Всё это рассказывается через десяток личных историй успеха русскоязычных IT-предпринимателей. Много восторженной воды, но сам фильм снят динамично и интересно. Если вам не жалко 3 часа своего времени, рекомендую посмотреть.

Тем не менее, когда я вижу такую однобокую подачу успешного успеха (в фильме нет историй провалов и совсем не говорится о жизни в Долине тех, кто не связан с IT), то во мне просыпается мой внутренний Адам, который хочет всё испортить (“Adam Ruins Everything”).

Фильм называется «Как устроена IT-столица мира», внесу свои пять копеек.

1. Конкуренция и свободный обмен идеями — главные составляющие секрета успеха Кремниевой долины (по фильму). Звучит красиво! Но сразу встаёт вопрос: сегодня мы живем в мире интернета и рыночной экономики, в мире конкуренции и обмена идеями, почему новые Кремниевые долины не растут как грибы после дождя?

Потому что в реальности Долина достигла своего доминирования в мире высоких технологий с помощью не-рыночных механизмов. В 50-60-х годах компании в Долине выполняли военные гос.заказы. 20 лет государство заваливало их жирными контрактами на разработку разной электроники. На сайте Стэнфордского университета есть презентация Hidden in Plain Sight: The Secret History of Silicon Valley, где можно посмотреть долю гос и частных инвестиций в Долину (спойлер: венчурного капитала либо нет, либо он меньше стат.погрешности). При этом компании могли использовать наработанные за счёт государства технологии в коммерческих целях. Поэтому когда они вышли на рынок, то у них уже были на руках технологии и накопленный жирок от гос.подрядов.<...>

2. Дух предпринимательства здесь летает в воздухе. Эта мысль повторяется на протяжении всего фильма. Со слов успешных миллионеров, мы узнаём, что и водитель Убера, и бариста в кофешопе — все имеют в голове стартап-идею и мечтают стать предпринимателями. Про людей вне IT в фильме вообще ничего нет, лишь изредка в репликах героев проскакивает, что всё же лучше не выходить за пределы кампусов IT-гигантов и респектабельных бизнес-районов. Значит не все так радужно в Долине будущего?

С началом последнего IT бума в Долине жизнь людей, не связанных с IT, серьезно поменялась. Приток в Калифорнию тысяч высокооплачиваемых специалистов взвинтил цены на жилье и сама жизнь стала невыносимо дорогой. Даже сами айтишники с их космическими зарплатами жалуются на дороговизну Кремниевой долины.

Для контраста. В фильме один из героев говорит, что для комфортной жизни нужно получать не меньше $500.000 в год на семью. Средний доход семейства в США ровно в 10 раз меньше — $50-60К. Минимальная ставка в Сан-Франциско — $15.56 в час. Или ~$30К в год минус налоги.<...>

3. Про рядовых айтишников в фильме тоже ничего нет, хотя про их тяжёлые условия работы, выгорание и токсичную культуру АйТи стартапов/компаний уже написано немало. От стресса и давления культуры impact’а и продуктивности инженеры периодически пытаются создавать профсоюзы и даже выходят из офисов в окно. Я уже писал, как гугл борется с профсоюзом и как сотрудники кончают жизнь самоубийством. Жизнь рядовых айтишников, безусловно, более комфортная, чем обычных американцев, но далека от той радужной картины, что рисует нам фильм Дудя.

И ещё. За комфортом и уютом кампусов IT-гигантов стоят тысячи «невидимых» людей, которые убирают, готовят и всячески обслуживают ценных сотрудников. У них нет свободного графика, они не получают никаких бенефисов от IT-рая, они обязаны носить униформу и всегда улыбаться. За более чем скромное вознаграждение.

И всё это тоже часть Кремниевой долины, о которой нам не расскажут успешные визионеры.

Андрей Манчук:

Новый фильм Дудя - о Кремниевой долине - вызвал в ленте два встречных информационных потока.

Молодые русскоязычные американцы едко критикуют его за идеализированную картинку капиталистического рая, за которой скрывается эксплуатация, неравенство, закрытые социальные лифты и совершенно нерыночные военные госзаказы. Вчера я делал репост одной из таких рецензий.

А постсоветские либералы верят в страну атлантов на розовых пони. Верят, что при настоящем правильном капитализме всё так и работает, что рыночек порешает как надо, откроет дорогу каждому молодому таланту - если ему не будут мешать совки и чекисты.

И фильм снимался именно для них, разумеется.

Николай Богомолов:

Представьте себе документальный фильм. Дмитрий Киселёв стоит перед камерой в Барвихе и говорит примерно такой текст:

"Мы находимся в России. Посмотрите, как хорошо живут люди. Вот дом за миллион долларов. Здесь живёт простой чиновник. А этот стоит пять миллионов. И он принадлежит майору милиции. Представляете себе, как в России хорошо живётся бюджетникам? Кстати, этот трёхэтажный особняк построил врач из военкомата, потому что медиков в России особенно ценят. Молодым везде у нас дорога. Например, вот идёт девушка с сумкой за $10 000. В Америке вы таких не встретите. Она еще и социально ответственная, дедушку через дорогу переводит. Ой, извините, это не дедушка, а её муж. Много вы в америках и европах видели Mercedes-AMG GLE 63? А у нас на машинах за 10 миллионов 15-летние подростки катаются, вот как раз сын Ликсутова мимо проезжает. А наши самые вежливые полицейские ему честь отдают. В общем, если вы ещё сомневаетесь, что Россия - лучшая на свете страна безграничных возможностей, смотрите в ближайшем выпуске истории гениальных стартаперов Сечина и Ротенберга, а также простого питерского мальчика, ставшего Государем Московским и Всея Руси."

Смешно будет, правда? А почему когда Дудь в таком стиле делает передачу про Америку, никто не смеётся? Отлично рассказал, как в Америке бесплатно деньги раздают, как достаточно придумать любую <чушь> для телефона, чтобы стать миллионером, как бесплатно учатся в лучших университетах, ездят на теслах, и даже весь мир от коронавируса спасают. Но почему-то совсем не показал тех, кто не прижился, кто потерял всё, кто осел в русскоязычных гетто, где время остановилось на уровне конца 80-х годов, кто вернулся домой, чтобы в очередной раз начать всё с ноля. А таких в сотни, если не в тысячи раз больше, чем молодых успешных стартаперов. Задача журналистики - показать явление с разных сторон, с чёрной и белой. А Дудь в своей документалистике берёт идею, которая ему нравится, показывает её плюсы, а минусы игнорирует, хотя они есть, их много и они важны для понимания явления. А если так, то чем он лучше того же Киселёва?

Денис Никитин:

Краем уха слушаю Дудя. Интересно, он сам понимает, что выглядит как дятел? Активный, но очень недалекий. Пока были интервью с "селебритиз" - было органично. Но сколько-нибудь серьезные темы и Дудь - это даже не грустно, это просто очень скучно и тупо.

Юрий хорош как интервьюер, не рисуется, не красуется, подстраивается под собеседника ровно настолько, чтобы не выглядеть угодливым.

Но стоит только ему хотя бы попытаться обобщить сказанное собеседником, сделать вывод - и сразу видно, что он не понимает сказанного, не может выделить главное, не видит закономерностей. Он становится похож на ребенка, повторяющего слова взрослых, значения которых он не знает.

Еще хуже его собственные мысли. Больше всего это напоминает мозаику из заголовков какой-нибудь третьесортной газетки. В выпуске про Кремниевую долину, например, самый искренний момент - восхищение хлопающей крыльями "Теслой". Потому что от души. Остальное - скучная поверхностная фигня.

Денис Самсонов:

Простой тест. Посмотрел фильм Дудя про Кремниевую долину? Вряд ли ты будешь там когда-нибудь работать. Готовность потратить три с половиной часа жизни на лабуду - маркер отношения к своему времени.