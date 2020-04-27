Саудовский король отменил смертную казнь для лиц моложе 18

В Саудовской Аравии отменена смертная казнь для несовершеннолетних. Это решение принято вслед за отменой на прошлой неделе наказания плетьми. Британское издание "Гардиан" отмечает, что изменение некоторых мер наказания в Саудовской Аравии, вероятно, связано со стремлением властей ослабить международную критику Эр-Рияда за нарушения прав человека.

Об отмене смертной казни для тех, кто был обвинён в преступлениях, совершённых в возрасте до 18 лет, объявил председатель государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад, зачитав королевский указ.

Согласно воле короля, отныне, вместо казни, преступники будут отбывать наказание в тюрьме для несовершеннолетних, а сроки их содержания за решёткой не будут превышать десяти лет.

Обнародованный декрет, как ожидается, спасёт жизнь не менее шести молодых шиитов, которые до сих пор ожидали в заключении исполнения смертного приговора. Они были обвинены в участии в антиправительственных демонстрациях во время "арабской весны". Каждый из шестерых был тогда моложе 18 лет.

В прошлом году эксперты ООН по правам человека выступили с призывом к Саудовской Аравии отменить уже запланированную казнь шестерых осуждённых.

Газета "Гардиан" отмечает, что проводимые изменения отражают позицию фактического правителя, крон-принца Мохаммеда бин Салмана, начавшего модернизацию ультра-консервативной судебной системы, которая многие следует принципам фундаментализма в ваххабитском исламе.