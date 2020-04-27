Глава НАТО: Россия и Китай продолжают кампанию дезинформации

Генеральный секретарь НАТО обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусу. Йенс Столтенберг провёл встречу с журналистами в формате телеконференции. В ней участвовал корреспондент корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Йозвьяк.

"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии Covid-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", рассказал глава НАТО.

"Что касается нашей способностей взаимодействовать в оказании помощи пострадавшим от эпидемии, то на недавней телеконференции министров обороны, все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу. Только совместными силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждения обратного - это неверные утверждения".

Ряд вопросов журналистов касался присутствия войск НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.

Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей

Столтенберг подтвердил, что решимость НАТО продолжать размещение своих боевых подразделений на территории Балтийских государств неколебима. "Это не только слова, но и дела. Боевые подразделения союзников дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море", сказал глава НАТО.

Йенс Столтенберг подтвердил, что союзные войска находятся в непрерывном процессе учёбы и тренировок, способны проводить совместные манёвры. Основная часть занятий по поддержанию боевой готовности проходит на базах в местах дислокации.

"Одновременно, войска НАТО продолжают свои миссии в других регионах. Например, мы продолжаем оказывать поддержку силам безопасности Афганистана, где находятся тысячи наших военнослужащих. Мы присутствуем и в Косове, помогая в защите всех групп населения этой страны".

Йенс Столтенберг также рассказал, что военные корабли союзников дежурят в Эгейском море, помогая выполнению соглашения между Турцией и Европейским Союзом о взаимодействии в преодолении миграционного кризиса.