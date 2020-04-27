Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В штате Нью-Йорк отменены праймериз демократов

Джо Байден (справа) и Берни Сандерс в день предвыборных теледебатов в Южной Каролине, 25 февраля 2020

Избирательная комиссия американского штата Нью-Йорк в понедельник постановила не проводить президентские праймериз по причине "ненужного риска" заражения коронавирусом. Ранее эпидемия уже послужила причиной переноса праймериз с конца апреля на 23 июня, однако теперь они и вовсе отменены.

Один из двух сопредседателей избирательной комиссии штата Дуглас Келлнер, заявил что, учитывая высокую вероятность победы на них Джо Байдена, проводить голосование представляется "ненужным и легкомысленным" - ведь в штате Нью-Йорк один из самых высоких в США уровней заражённости населения коронавирусом.

Соперник Байдена, сенатор Берни Сандерс, по-видимому, более других разочарован решением об отмене праймериз. Как пишет издание The Hill, команда Сандерса назвала решение избирательной комиссии "ударом по американской демократии". Ещё 8 апреля, прекратив борьбу за номинацию кандидатом в президенты, Сандерс продолжал надеяться, что его имя в бюллетенях на последних праймериз повлияет на избрание его единомышленников делегатами съезда демократов: таким образом, он мог бы влиять на политику партии. Теперь, однако, возможности его влияния сократились.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG