В штате Нью-Йорк отменены праймериз демократов

Избирательная комиссия американского штата Нью-Йорк в понедельник постановила не проводить президентские праймериз по причине "ненужного риска" заражения коронавирусом. Ранее эпидемия уже послужила причиной переноса праймериз с конца апреля на 23 июня, однако теперь они и вовсе отменены.

Один из двух сопредседателей избирательной комиссии штата Дуглас Келлнер, заявил что, учитывая высокую вероятность победы на них Джо Байдена, проводить голосование представляется "ненужным и легкомысленным" - ведь в штате Нью-Йорк один из самых высоких в США уровней заражённости населения коронавирусом.

Соперник Байдена, сенатор Берни Сандерс, по-видимому, более других разочарован решением об отмене праймериз. Как пишет издание The Hill, команда Сандерса назвала решение избирательной комиссии "ударом по американской демократии". Ещё 8 апреля, прекратив борьбу за номинацию кандидатом в президенты, Сандерс продолжал надеяться, что его имя в бюллетенях на последних праймериз повлияет на избрание его единомышленников делегатами съезда демократов: таким образом, он мог бы влиять на политику партии. Теперь, однако, возможности его влияния сократились.