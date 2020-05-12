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Лицом к событию
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Лицом к событию. Обнуление изоляции?

Лицом к событию. Обнуление изоляции?
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Лицом к событию. Обнуление изоляции?

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Владимир Путин отменил режим "оплаченных нерабочих дней" с передачей прав губернаторам. Какие результаты это даст? Спешит ли президент вернуться к своим старым политическим проектам: голосованию по Конституции и юбилейному параду в честь 75-летия Победы. Последствия решений власти обсуждают политологи Ариэль Коэн (Вашингтон, США), Александр Кынев (Москва), политик, зам председателя партии "Яблоко", член ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Ведет программу "Лицом к событию" Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30607619.html

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