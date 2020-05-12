Дороги к свободе. Лукашенко: парад и (не)карантин

Александр Лукашенко не решился на карантин, но решился на парад. Какими будут последствия политики белорусского президента? Собеседники Виталия Портникова - белорусский писатель и политик Владимир Некляев и корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.