Бывшего начальника колонии в Карелии освободили из-под стражи

Верховный суд Карелии освободил из-под стражи бывшего начальника местной колонии №9 Ивана Савельева, которого обвиняют в избиении заключенного. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщает "Столица на Онего".

Суд заменил арест на запрет определенных действий. По информации адвоката, Савельеву, запрещено посещать колонию, общаться со свидетелями по делу, а также получать письменную корреспонденцию. При этом обвиняемый может продолжить работу в должности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

Савельева арестовали в начале апреля. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в октябре 2019 года после публикации видео, на котором запечатлены кадры избиения заключенного. Вместе с Савельевым был задержан его бывший заместитель Иван Ковалев. Он находится под домашним арестом.

Издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска. После этого начальник колонии Иван Савельев подал в суд на журналистов. В отношении корреспондента Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, который рассказал журналистке о пытках, Савельев пытался возбудить уголовное дело о клевете, но СК отказался это делать. В декабре СК возобновил расследование дела о клевете против написавшей о пытках в колонии журналистки, но позже вновь отказался заводить дело.

Савельев был отстранен от должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой избивают заключенного. Начальника колонии и его заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные, опрошенные "Медиазоной".