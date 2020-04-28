Российские врачи открыли "список памяти" коллег, умерших от COVID-19

Инициативная группа российских врачей открыла "список памяти" врачей, медсестёр, санитаров и других медицинских работников, которые стали жертвами пандемии коронавируса. Как сообщает Международное французское радио, сейчас в списке 74 человека, среди них — работавший в Москве французский врач, зубной техник Европейского медицинского центра Жан-Луи Кавалли.

Большинство погибших, 36 человек, работали в Москве и Московской области. Ещё девять - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В список внесены имена нескольких медиков из Белоруссии - две медсестры из Витебска, медсестра из Минска и фельдшер из Борисова.

Организаторы списка ответили своим критикам, которые считают, что причиной гибели некоторых коллег могли стать причины, не имеющие отношения к COVID-19. "Неважно, где они заразились. В любом случае это медики, погибшие от коронавируса. А по другим заболеваниям, которые сейчас указывают в причине смерти, можно спорить — фактически это люди, у которых был выявлен коронавирус, и он стал триггером для осложнений", — отметил в интервью "Медузе" один из инициаторов проекта, кардиолог московской клинической больницы №29 Алексей Эрлих. "Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику", — отмечается на сайте.

По состоянию на 28 апреля в России, по официальным данным, жертвами пандемии коронавируса стали 867 человек, заразившихся коронавирусом - 93 558.