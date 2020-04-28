У 271 сотрудника ФСИН выявлен коронавирус, сообщается в ответе пресс-службы ведомства на запрос издания "Коммерсант". Утверждается при этом, что среди заключённых заболевших всего 40 человек, и нет ни одного, у кого COVID-19 протекает в тяжёлой форме.

СМИ отмечает, что во ФСИН не ответили на вопросы о том, сколько в учреждениях службы содержится лиц в возрасте повышенного риска по COVID-19, с заболеваниями, потенциально отягчающими коронавирусную инфекцию, и какие дополнительные меры приняты для их защиты.

Вместе с тем неделю назад издание "АиФ-Дальинформ" со ссылкой на правительство Еврейской автономной области сообщало, что в одной только Биробиджанской воспитательной колонии коронавирус нашли у 16 человек, содержащихся в ней.

В связи с пандемией COVID-19 в исправительных учреждениях введён "режим особых условий". Многие адвокаты жалуются на то, что они не могут попасть к своим подзащитным, а родные не могут передать им посылки и передачи.