В Иркутской области местных чиновников поймали за поджогом леса

В Усть-Кутском районе Иркутской области местные жители поймали высокопоставленных чиновников, которые занимались поджогами леса.

В СМИ опубликовали видео, на котором заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова и начальник сельхозотдела районной администрации Михаил Тышкивский приехали к лесополосе с канистрами бензина. Выяснилось, что чиновники снимали пожары, которые сами же и устраивали, с квадрокоптера.

Перед этим они выпустили постановление о запрете посещения жителями Усть-Кутского района местных рек из-за пожароопасного периода.

На прошлой неделе организация Greenpeace опубликовала данные о том, что в России горит больше 1 миллиона 300 тысяч гектаров леса, и это является рекордным для весны показателем. Руководители пожарного отдела Greenpeace заявили, что летом может повториться ситуация 2010 года, когда смог от пожаров накрыл десятки крупных городов России, а в Москве резко выросла смертность. Экологи при этом отметили, что большинство пожаров – рукотворные.