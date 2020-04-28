Мосгорсуд отклонил иск горожан к Собянину по поводу его указа

Мосгорсуд во вторник отклонил коллективный иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и других москвичей к мэру Сергею Собянину - в связи с введением цифровых пропусков для перемещения по городу, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Истцы оспаривали указ мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности", а также принятые поправки в этот документ. Указом было ограничено право на передвижение по Москве и вводилась обязанность оформлять цифровые пропуска.

23 марта мэр издал указ, который обязывал пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или на даче. Выходить в магазин и аптеку их попросили только при крайней необходимости. Также сообщалось об отмене бесплатного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет и школьников старше пятого класса.

С 30 марта в Москве был фактически введён карантин, по правилам которого покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

Жители должны были дать своё согласие на сбор, обработку, хранение и неограниченную передачу персональных данных в базе на сайте мэра Москвы, отмечают юристы "Агоры". В результате начала формироваться база персональных данных, к которой открывался доступ у почти неограниченного круга лиц - сотрудников штаба, технических специалистов, любого сотрудника полиции со сканером QR-кодов.