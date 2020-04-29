"Скрепа вместо денег". В соцсетях смотрят обращение Путина

За последние несколько недель Владимир Путин обращался к россиянам чаще, чем когда бы то ни было. Критики, которые в начале коронавирусного кризиса упрекали президента в том, что его не видно и не слышно, давно посрамлены. Вероятно, такие частые выходы в эфир стали тяготить главу государства - во всяком случае, его очередное обращение к нации во вторник вышло в эфир с рекордным опозданием, и комментаторы не могли этого не отметить.

Алексей Цветков

Долго же они его размораживают на этот раз.

Максим Тихонов

Господи, да он уже даже по телевизору выступить не в состоянии. Леонид Ильич Брежнев в последние годы жизни мог, а этот — нет.

Я понимаю, что сложно каждые две недели обращаться, особенно в человека, но все-таки поразительная немочь.

Аркадий Кайданов

Опять в записи.

Не может сигнал запаздывать на 15 минут!

Сейчас плюшки будет раздавать и печеньки

Анна Монгайт

2,5 часа ждали Путина. Это норма-средняя температура по больнице. При чем на часах на 20 минут меньше, чем в эфире. Выдавали в хоккейном режиме - а вдруг еще ляпнет что-нибудь? Но Владимир Владимирович, как обычно, прохрипел только хорошие новости - еще три выходных дня - 6,7,8. 150 000 защитных костюмов, больниц новых много-много и новый праздник - день работников скорой помощи. Выпьем антисептика за их здоровье!

Виктор Шендерович

Ничтожная начинка совершенно не требовала жанра обращения к нации (о продлении "каникул" до 11 мая можно было просто сообщить в СМИ, не правда ли?).

Смысловой частью этой истории стали 2,5 часа опоздания на встречу с нацией. Это полный отвал башки, конечно. Настолько полный, что человек уже и не понимает меру собственного неприличия. Это и есть содержание сегодняшнего сюжета. Другого искать не надо.

Виктор Буравлев

НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ

Виктор Шендерович пишет, что 2,5 часа опоздания путина на собственное выступление - это полный отвал башки.

А по-моему, полный отвал башки - это именно то, что эти его выступления еще кто-то ждет и слушает.

Если отжать из выступления всю "воду", в сухом остатке оно оказалось посвящено продлению до 11 мая "карантина по-российски" - то есть все тех же выходных дней с сохранением зарплаты, от которых уже месяц как стонет гибнущий бизнес.

Гена Устиян

Я сейчас умру от смеха. С 1 по 5 и с 9 по 11 мая мы и празднуем, и отдыхаем, а с 6 по 8 мы отдыхаем, но не празднуем ничего.

Владимир Варфоломеев

"Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах."

Размыто и неконкретно. Непонятно, все эти дни - просто нерабочие или же запрещённые для работы. Сможет ли, скажем, 5 мая открыться ТРЦ в моём районе, если этого пожелают его владельцы и сотрудники? Опять приходится ждать разъяснений и решений мэров и губернаторов.

Анатолий Несмиян

Ну, ничего неожиданного. Теперь продлили до 12, потом - "будем посмотреть". Взамен - новый праздник и к 5 мая предложения по постепенному выходу из карантина. Причем без гарантий, что выход начнется с 12.

Естественно, что и нынешний этап карантина назван "нерабочими днями" за счет работодателя. Правящее сословие рассматривает бюджет и фонды "накопления" в качестве своей кубышки, а потому делиться с народом не намерено. Любое государство в сложный период открывает закрома, но мафия - это не государство. Это просто банальные воры, для которых подобные элементарные вещи просто недоступны на ментальном уровне.

Николай Травкин

Вот у него какая то слабость к малому и среднему бизнесу, снова распорядился об очередном пакете поддержки. Мне кажется, что это зря. Ну, нельзя же так, пакет за пакетом, пакет за пакетом! Они ибалуются, привыкнут и вообще после карантина работать не будут.

Федор Крашенинников

Помощь Путина людям:

1) новый праздник - день работников скорой помощи

2) общенациональный план действий.

Щедро!

Андрей Волна

Обращение вместо поддержки. Да и то - с большим опозданием.

Александр Кынев

Денег не будет, будет новый праздник календаря. Какая власть, такие и меры. Президент снова в бункере с бассейном, а вы выживайте как знаете.

Иван Поликаров

А чё это только до 11-го?!

Я никуда из бункера не выйду. Я ещё не досаморазвился.

Виталий Рувинский

А небо всё точно такое же,

Как если бы карантин не продлили

Во второй части выступления, которая, вероятно, была задумана для моральной поддержки россиян, президент призвал россиян не брать пример со спартанцев, которые плохо обращались со слабыми, и пересказал рассказ Джека Лондона, в котором сыновья оставляют на произвол судьбы пожилого отца.

Упоминание очередного древнего народа вызвало в соцсетях предсказуемую реакцию.

Глеб Павловский

Под карантином человек получает по data-уколу c утра и под вечер. Утром - сколько ещё бедняг за сутки заразились и умерли, а вечером - сколько кредитов он получил бы, имей предприятие, которого у него нет.

Люди непрерывно слушают россказни о деньгах, которых не дадут только им, но получат другие.

В виде бонуса разрешают в первомай съездить на дачу, которой у них нет также. И чтоб окончательно разъярить, расскажут назидательную байку из Википедии - про жестоких и экономически глупых спартанцев.

И тогда несчастный отдаётся в руки экспертов, и те растлевают его мозги навсегда.

Андрей Шипилов

Я как-то из стрима выпал.

Деды что? Теперь уже не с половцами-печенегами воевали, а со Спартой?

Алексей Цветков

Похоже, он там в своем стеклянном гробу разгоняет скуку, листая учебник истории для начальной школы, а может и дальше. Явно узнал много нового, упущенного, пока отжимал у соседа по парте гривенник на пирожок. Уже упомянул половцев, печенегов и спартанцев. Предлагаю тотализатор: кого он упомянет в следующем размораживании.

1. Сельджуков

2. Чжурчженей

3. Тольтеков

4. Засуньте себе свой учебник истории сами знаете куда

В содержании речей Путина со временем становится все меньше конкретики, отмечают некоторые комментаторы.

Александр Морозов

у Путина проблема со спичрайтерами. Она хорошо известна. Когда человек приходит к власти, то его спичрайтеры - это его коллеги или даже друзья. Они пишут всерьез, часто предлагают какие-то идеи или риторические конструкции, выходящие за интеллектуальный горизонт лидера. Но он этим пользуется, что-то берет, что-то отбрасывает, но за счет этого он чувствует, что "говорит среди равных". Если человек сидит долго у руля, то происходит смена спичрайтеров. И на место первой бригады неизбежно приходят "сентиментальные романтики". Это легко объяснимо: эти новые смотрят на вождя снизу вверх, он для них уже "житель небес", они ориентируются на все в прошлом сказанное. И начинают в это "ранее сказанное" поддавать одновременно банальности и сентиментальности. И в результате вот получается нечто вроде сегодняшнего "обращения Путина": "мобилизация", "звенья одной цепи", "слаженный механизм", т.е. пустое "бренчанье с сентиментальным напором".

Александр Рыклин

А разве он выступил хуже, чем в прошлый раз?! Вовсе нет, мне кажется... Говорил спокойно, взвешенно, головой не кивал... На стуле, кстати, вообще не елозил, и глаз не дергался, причесан был аккуратно, пиджак не топорщился... А слова произносил все время разные, предлоги ставил в нужных местах, с ритма не сбивался... Короче - хорош уже придираться, нормально выступил...

Хотя есть и те, кого речи Путина устраивают всегда и всем.

Сергей Марков

Путин выступает в черном костюме и черном галстуке. Подчеркивая жесткость ситуации.

1. Всеобщий отпуск продолжается до 11 мая включительно. Кроме тех, чья работа нужна обществу и в период эпидемии.

2. Система здравоохранения России укреплена энергичными действиями правительства и готова к любым сценариям. Медики работают героически. Правительство и страна делают все, чтобы помочь медикам.

3. Правительство России мобилизовало ресурсы промышленности по выпуску того, что необходимо в условиях эпидемии. САМ - даже маски наконец в продаже в большинстве регионов.

4. В частности, в начале года выпускались 80 ИВЛ (в месяц), в апреле уже 800 ИВЛ, в мае будет 2,5 тысячи ИВЛ.

5. Удалось затормозить эпидемию, но пик еще не пройден. Сейчас у всех самая большая опасность заразиться этой опасной болезнью. Надо сохранять самоизоляцию. Чем строже сейчас - тем быстрее пройдет эпидемия.

6. Меры в разных регионах должны быть разные - в зависимости от ситуации.

7. Правительство должно подготовить срочно стратегию выхода экономики и общества из карантина после его окончания. Сейчас уже видно, что этот момент приближается.

Вывод, - очень адекватная, рациональная и правильная политика. С России реально многие берут пример. И жестче надо, жестче! Рад, что Владимир Владимирович нас слышит и все делает как надо.

Однако остальные слышат в речах Владимира Владимировича только одно: слов много, а денег мало.

Кирилл Рогов

СКРЕПА ВМЕСТО ДЕНЕГ И НАЛОГОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Новое обращение Путина к нации запомнится, конечно, прежде всего неприличным опозданием на два часа, в котором, собственно, и явлено было монархическое пренебрежение к «нации» и которое не мог бы себе позволить ни один избираемый и избранный лидер.

Вообще, если разбирать семиотические обертона этого действа регулярных «обращений», то бросается в глаза их неказистая двусмысленность. С одной стороны, Путин подражает западным лидерам, зарабатывающим очки на прямом, откровенном и драматичном общении с населением («ралли вокруг флага»). С другой стороны, Путин как бы и не обращается к нации, а разговаривает с окружающими его придворными – сидящими вокруг как на иконостасе двенадцатью незадачливыми бюрократическими апостолами (про иконостас – замечание Аркадия Островского). Путин не может просто обращаться к нации (а то она, того гляди, оборзеет), он должен «работать», «совещаться», «давать указания», приглашая нацию как бы соучаствовать в этом, подражая кивающим и внимающим придворным клеркам.

Само выступление было выдержано в рамках путинского коронного трюка «меняю слова на деньги». Слушая все эти няшки чуть модифицированного советского бюрократического языка: «жесткий и постоянный контроль», «действовать на опережение», «с максимальной эффективностью», «буквально в считанные часы», «находимся в постоянном контакте, сверяем наши планы», «дать уверенность в будущем» - российский обыватель должен проникнуться чувством, что «делается все возможное» и не вдумываться в детали, т.е. не просить денег. Ибо высочайшие внимание и забота ценнее и важнее. Это «скрепа вместо денег». Такой формат.

Но хватит семиотики, перейдем к содержанию. И здесь, на мой взгляд, значимым сегодня является прежде всего вопрос признания юридической ответственности государства за объявленный карантин. Ни закон о чрезвычайной ситуации или чрезвычайном положении, ни закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (52-ФЗ от 30.03.1999) не описывают ту ситуацию, в которой мы оказались. Но взаимоотношения граждан и государства должны быть введены в какое-то правовое русло.

Мы живем в обществе, где отчасти существует свобода экономической деятельности. В Советском Союзе ее не было, и государство всем платило зарплату. Теперь она есть, и люди зарабатывают сами. Но если государство по тем или иным причинам приостанавливает свободу экономической деятельности, то оно несет ответственность за это перед теми, кого оно этой свободы лишает. Это просто как день.

Когда государство объявило карантин, подло не назвав его карантином, то работники бюджетного сектора ничего не потеряли, потому что бюджет выплачивает им зарплаты. Но надо понимать, что реальными деньгами бюджет наполняют компании и работники внебюджетной сферы. Бюджетник платит НДФЛ и за него платятся взносы в пенсионный фонд, но все это деньги из того же бюджета. А вот появляются эти деньги в бюджете из того, что заплатил внебюджетный сектор. А потому, когда государство говорит: «все по домам, бюджетникам заплатим, внебюджетники - как хотите», то это прямой обман и грабеж. Ибо бюджет (=государство) отказывается здесь от ответственности перед теми, кто обеспечивает его наполняемость, и кому этот бюджет принадлежит во всяком случае не в меньшей степени.

Я не сторонник «вертолетных» выплат, которые поддерживают и Сергей Гуриев, и Алексей Навальный. Бюджетники не потеряли ничего, не работающие пенсионеры не потеряли ничего. Потеряли те, кто живет не за счет бюджета и наполняет его деньгами. Им предложено приостановить свою деятельность, одновременно обеспечивая и свой уровень доходов, и продолжая платить налоги. Это абсолютно несправедливо, и это является сегодня ключевым вопросом налоговой демократии и справедливости в России. Если есть предписание о закрытии бизнеса на карантин – значит возникает обязательство государства. Все!

А то, что Путин сказал, что он, обеспечивая жесткий и постоянный контроль, действуя на опережение с максимальной эффективностью буквально в считанные часы, находится в постоянном контакте, сверяет наши планы, чтобы дать уверенность в будущем, означает только то, что он не хочет этого признать. Скрепа вместо денег.

Значит, нужно его заставить. Потому что это обман и несправедливость.

Леонид Гозман

Я не разочарован выступлением Путина – просто потому, что ничего от него не ждал. Я не возмущен его опозданием – я был уверен, что он опоздает, хотя и не мог предположить, что так надолго. У меня не было сомнений, что он ничего не даст ни людям, ни бизнесу.

Только к лицемерию все не могу привыкнуть, хотя пора бы. Опять он о врачах сказал, как им благодарен, даже праздник для них придумал. А средств защиты все нет, а тех, кто об этом говорит, увольняют, а жалкие гроши, им обещанные, не платят, а кто умирает из медиков, так это, говорят, не от коронавируса. Но это-то не по злобе, а чтобы семье компенсацию не платить.

Спасибо ему, конечно, что после каждого его выступление, как когда-то после каждой речи дорогого Леонида Ильича, праздник юмора – только ленивый не стебется, живы мы еще!

Но, если всерьез, выступление Путина меня огорчило, даже напугало. С кем он, вообще, говорил, к кому обращался? Не ко мне, не к моему соседу, не к тетке, у которой я на рынке помидоры покупаю – она о нем, вообще, грубое слово сказала. У него в голове какая-то вымышленная страна, которую он, видно хотел подбодрить и порадовать в этот трудный час. И подбодрил.

Салюты, говорит, будут на 9 мая и воздушный парад. А тот парад, главный, да и Бессмертный полк мы обязательно проведем, но позже, не волнуйтесь, мол, берегите себя. Занавес!

Вы можете во всей нашей огромной стране, на Уралвагонзаводе или в Сколково, в Москве и на самых на окраинах, среди нищих пенсионеров или среди богачей найти хоть кого-нибудь, кого сегодня волнует парад? Хоть кто-нибудь уснет сегодня спокойно или хотя бы вздохнет с облегчением – параду быть?

Он совсем не понимает, где живет. Из бункера – а ментально он уже давно в бункере – это не понять. Он не понимает, о чем думают и говорят люди, он, очевидно, не отдает себе отчет, в каком тяжелейшем, отчаянном положении находятся миллионы его подданных. Он не видит угрозы голодных бунтов и всплеска преступности. Или видит, потому и кидает деньги на всякие гвардии?

Но почему же он тогда не хочет предотвратить эти бунты – это явно дешевле, чем стрелять, к чему он, похоже, готов. По-видимому, в его болезненном сознании – а я думаю, он болен – недовольство связано не с тяготами жизни и разочарованием, а с действиями врагов, внешних или внутренних, а на протесты выйдут не те, у кого нет денег на еду, а те, кого обманут или подкупят.

Россия под руководством Путина уверенно продолжает идти своим путем – лидер спрятался в подземелье (он в мире один такой), поддержки гражданам государство не оказывает (единственная страна из G-20). Кстати, и рейтинг так проседает только у нашего начальника – у остальных растет.

Мы не первая страна, которая оказалась заложницей болезненных фантазий и неадекватности своего лидера. Обычно это плохо заканчивалось.