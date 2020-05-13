Лицом к событию. Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом
Владимир Жириновский с трибуны Госдумы требует уволить пресс-секретаря президента за то что тот неосторожно подцепил коронавирус. Президент РФ обрушивается на сайт Госуслуги за то, что тот обрушился под наплывом желающих получить пособие. Свирепые проверки в Москве: неподъемные штрафы за отсутствие пропусков, масок, перчаток. В программе "Лицом к событию" участвуют политики: Владимир Милов, Елена Русакова, Андрей Морев
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