Лицом к событию. Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом

Владимир Жириновский с трибуны Госдумы требует уволить пресс-секретаря президента за то что тот неосторожно подцепил коронавирус. Президент РФ обрушивается на сайт Госуслуги за то, что тот обрушился под наплывом желающих получить пособие. Свирепые проверки в Москве: неподъемные штрафы за отсутствие пропусков, масок, перчаток. В программе "Лицом к событию" участвуют политики: Владимир Милов, Елена Русакова, Андрей Морев