Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом

Лицом к событию. Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом
Embed
Лицом к событию. Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Владимир Жириновский с трибуны Госдумы требует уволить пресс-секретаря президента за то что тот неосторожно подцепил коронавирус. Президент РФ обрушивается на сайт Госуслуги за то, что тот обрушился под наплывом желающих получить пособие. Свирепые проверки в Москве: неподъемные штрафы за отсутствие пропусков, масок, перчаток. В программе "Лицом к событию" участвуют политики: Владимир Милов, Елена Русакова, Андрей Морев

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG