За сутки в России жертвами коронавируса стали более 100 человек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Таковы данные оперативного штаба. Впервые число жертв COVID-19 за сутки превысило 100. Всего, по данным властей, в России от инфекции и её осложнений умерли 972 человека.
Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 100 тысячам. За сутки выявлен 5841 новый случай заражения. Это на несколько сот меньше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии выявлено 99 399 инфицированных. Более 10 тысяч человек признаны выздоровевшими.
Больше всего случаев заражения и летальных исходов – по-прежнему в Москве. За последние сутки в российской столице выявлены более 2 тысяч новых случаев инфекции, всего их уже более 50 тысяч. При этом прирост числа инфицированных в Москве за последние сутки – самый маленький за последние 6 дней. В масштабах всей России темпы роста также снижаются, хотя по числу новых случаев за сутки она по-прежнему на втором месте в мире после США.
- По утверждениям властей, пик эпидемии ожидается в начале мая. Президент России Владимир Путин накануне продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, в Москве до 12 мая продлён так называемый режим самоизоляции (карантинные меры). При этом Путин поручил правительству разработать план постепенной отмены ограничительных мер начиная с 12 мая.
- Нерабочие дни в России и карантинные меры в большинстве её регионов продолжаются с конца марта, когда начался резкий рост числа инфицированных. Оппозиционные политики и активисты подвергают власти критике за недостаточные, по их мнению, меры по поддержке граждан и бизнеса, которые страдают от ограничений.
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