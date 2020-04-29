За сутки в России жертвами коронавируса стали более 100 человек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Таковы данные оперативного штаба. Впервые число жертв COVID-19 за сутки превысило 100. Всего, по данным властей, в России от инфекции и её осложнений умерли 972 человека.

Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 100 тысячам. За сутки выявлен 5841 новый случай заражения. Это на несколько сот меньше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии выявлено 99 399 инфицированных. Более 10 тысяч человек признаны выздоровевшими.

Больше всего случаев заражения и летальных исходов – по-прежнему в Москве. За последние сутки в российской столице выявлены более 2 тысяч новых случаев инфекции, всего их уже более 50 тысяч. При этом прирост числа инфицированных в Москве за последние сутки – самый маленький за последние 6 дней. В масштабах всей России темпы роста также снижаются, хотя по числу новых случаев за сутки она по-прежнему на втором месте в мире после США.