На Сахалине сотрудникам интерната выдали маски из старых пелёнок

На Сахалине работникам дома-интерната для престарелых выдали защитные маски, сшитые из использованных пелёнок. Об этом сообщает ИА Sakh.com.

Сотрудники интерната отказываются надевать гигиенические средства, которые лежали под тяжело больными престарелыми людьми. По их словам, такие пелёнки практически невозможно отстирать. При этом директор учреждения носит обычную защитную маску.

По данным министерства социальной защиты населения региона, в дом-интернат недавно была доставлена партия масок, не менее двух тысяч штук. Средства защиты, уверяют чиновники, отправляли во все соцучреждения на Сахалине.

Все интернаты, дома престарелых и другие социальные учреждения в Сахалинской области переведены на карантин в связи с пандемией коронавируса. Визиты родственников ограничили, медперсонал обязали носить маски, а всем постояльцам начали делать тесты на коронавирус.