"Проект" рассказал о недовольстве Кремля активностью Собянина

Правительство и Кремль были недовольны слишком быстрым ростом упоминаний мэра Москвы Сергея Собянина в прессе и в рейтинге доверия политикам. В Кремле опасались, что Собянин слишком быстро набирает популярность на теме борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, в то время как Владимир Путин не предпринимал никаких мер. Такие утверждения содержатся в расследовании издания “Проект”.

В марте мэр Москвы получил плюс 338 процентов упоминаний в СМИ, а в апреле догнал по этому показателю главу правительства Михаила Мишустина, — подсчитали изданию в исследовательской компании “Медиалогия”. Тогда же Собянин впервые за долгое время был упомянут респондентами в опросе о доверии к политикам, проводимом социологической службой ВЦИОМ. В последнюю неделю марта он не приехал на совещание в правительстве, куда был приглашён, что было воспринято чиновниками как вызов.

В этой ситуации нужно было показать Собянину, чтобы он “не заигрывался в спасателя”, говорит собеседник в Госдуме. Поэтому председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что у Собянина нет полномочий ограничивать перемещение москвичей. Государственные СМИ широко осветили проблему с очередями в метро после введенных мэрией проверок цифровых пропусков. Атака на мэра началась в прокремлёвских телеграм-каналах, например, канал “Незыгарь”, который связывают с первым заместителем руководителя Администрации президента Алексеем Громовым, обвинял Собянина в работе “на Запад”.

Заметность мэра особо озаботила Кремль, потому что в первые недели эпидемии никакой реакции на неё не давал президент России Владимир Путин, отмечает “Проект”. Из-за этого рейтинги Путина заметно пошли вниз. Сейчас Кремль пытается выстроить информационную кампанию так, чтобы все возможные успехи в борьбе с эпидемией возложить на Путина, а не на других чиновников.