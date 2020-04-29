В Алтайском крае врач просит у властей деньги на еду для медиков

В городе Рубцовск Алтайского края исполняющий обязанности главврача городской больницы №3 Василий Русских попросил деньги на еду и средства индивидуальной защиты для медицинских работников у местных властей. Председатель городского совета заявил, что помочь медикам за счёт городского бюджета это "нереальная задача". Об этом сообщает издание "Банкфакс".

Письмо врача было адресовано мэру города, депутатам горсовета и главе городского совета по развитию предпринимательства. По словам Русских, региональный минздрав привозит большую часть необходимых средств индивидуальной защиты, но их пока недостаточно. Также нет средств для питания медиков. Подрядчик для поставки еды предварительно выбран, но платить ему нечем, так как не определён источник финансирования. Чиновники предложили местным предпринимателям и предприятиям помочь врачам.

На базе горбольницы №3 создана площадка для приёма больных коронавирусом. Формально инфекционный госпиталь в медучреждении начал работать с 21 апреля.

По состоянию на 29 апреля, в Республике Алтай зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Всего в России с начала эпидемии выявлено 99 399 инфицированных. Более 10 тысяч человек признаны выздоровевшими. От инфекции и её осложнений умерли 972 человека.



