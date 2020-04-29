У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын. По сообщению британских СМИ, в среду 29 апреля Кэрри Саймондс, с которой помолвлен Джонсон, родила мальчика. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Сын Джонсона появился на свет через два дня после того, как британский премьер вновь приступил к исполнению своих обязанностей, переболев COVID-19. Болезнь протекала довольно тяжело, Джонсон был госпитализирован в одну из лондонских клиник, некоторое время ему подавали кислород – для облегчения вызванных коронавирусной инфекцией проблем с дыханием.

Борису Джонсону 55 лет, Кэрри Саймондс – 32 года. Они несколько лет живут вместе и собираются пожениться. Новорожденный – шестой ребенок премьер-министра: у него два сына и две дочери от второй жены, Марины Уилер, с которой Джонсон развелся, и дочь от внебрачной связи с Хелен Макинтайр.