Борис Джонсон выздоровел после COVID-19 и вернулся к работе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, в понедельник вернулся к работе.

Он вернулся на Даунинг стрит спустя ровно месяц после того, как стало известно о его болезни. В начале апреля премьер-министр был госпитализирован, три дня он провёл в палате интенсивной терапии. Выписавшись из больницы спустя неделю, Джонсон поблагодарил врачей и медсестёр за то, что они спасли его жизнь. После выписки он ещё две недели проходил реабилитацию.

Утром в понедельник премьер-министр впервые после выздоровления выступил с заявлением. По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии - в последние дни число госпитализированных с коронавирусной инфекцией уменьшается. В то же время, по словам премьера, пока ещё рано снимать карантин и другие ограничения. Джонсон пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям.

Премьер-министр вновь назвал эпидемию коронавируса самым серьёзным вызовом, с которым сталкивалась страна со времён Второй мировой войны.