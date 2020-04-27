Борис Джонсон выздоровел после COVID-19 и вернулся к работе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, в понедельник вернулся к работе.
Он вернулся на Даунинг стрит спустя ровно месяц после того, как стало известно о его болезни. В начале апреля премьер-министр был госпитализирован, три дня он провёл в палате интенсивной терапии. Выписавшись из больницы спустя неделю, Джонсон поблагодарил врачей и медсестёр за то, что они спасли его жизнь. После выписки он ещё две недели проходил реабилитацию.
Утром в понедельник премьер-министр впервые после выздоровления выступил с заявлением. По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии - в последние дни число госпитализированных с коронавирусной инфекцией уменьшается. В то же время, по словам премьера, пока ещё рано снимать карантин и другие ограничения. Джонсон пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям.
Премьер-министр вновь назвал эпидемию коронавируса самым серьёзным вызовом, с которым сталкивалась страна со времён Второй мировой войны.
- По официальным данным, в Британии выявлено более 152 тысяч инфицированных коронавирусом, это шестое место в мире. Умерли от инфекции более 20 тысяч человек. Статистику о числе выздоровевших британские власти не приводят. В последние дни темпы роста числа заболевших снижаются, как и число госпитализированных.
- Уже более месяца в стране действует карантин, запрещено выходить из дома, кроме как по неотложным нуждам. Пресса и оппоненты Джонсона критиковали правительство за относительно позднее - в сравнении с большинством европейских стран - принятие карантинных мер.
- Премьер объявил о том, что болен, 27 марта. Спустя 10 дней он был госпитализирован. В больнице он провёл неделю, в том числе 3 дня в реанимации.
- Российское агентство РИА Новости сообщало со ссылкой на некие источники, что премьер будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Этого, однако, не произошло, Джонсону помогла кислородная терапия. В британском правительстве сообщение РИА назвали дезинформацией. Издание "Медуза" утверждало, что сообщение об ИВЛ было написано руководством агентства в Москве без опоры на источники - что в РИА Новости отрицают.
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