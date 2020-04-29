ВВП США в 1 квартале сократился на 4,8 процента

Внутренний валовой продукт США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в среду сообщило министерство торговли США.

Квартальное сокращение ВВП США зафиксировано впервые с 2014 года, а размер падения - самый большой с последней четверти 2008 года, когда вследствие мирового финансового кризиса ВВП упало более чем на 8 процентов.

При этом, как отмечают эксперты, в первом квартале эпидемия коронавируса отразилась на американской экономике ещё не в полной мере - карантинные ограничения в Соединённых Штатах начали вводиться только в марте. Во втором квартале ряд аналитиков предсказывает падение ВВП в годовом исчислении на 30 процентов и даже более.

В последние недели отмечен беспрецедентный рост числа обращений за пособиями по безработице - за месяц на учёт встало более 20 миллионов американцев. Особенно страдают предприятия сферы услуг. Эпидемия затронула крупные города, одним из её центров стал главный деловой центр США - Нью-Йорк.

Власти США принимают меры для помощи экономике и гражданам, Конгресс выделил беспрецедентную сумму в 2 триллиона долларов на различные программы по смягчению последствий эпидемии, в том числе на прямые выплаты американцам. Значительные средства выделены также Федеральной резервной системой (Центробанком США).

Ряд штатов постепенно смягчает карантинные меры, однако во многих штатах они продолжают действовать, поскольку значительного снижения числа новых случаев инфекции пока нет. США на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения (на середину дня 29 апреля - более 1 миллиона 35 тысяч) и по числу смертей (оно приближается к 60 тысячам).