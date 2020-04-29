Дизайнер, которому сломали ногу перед митингом, обратился в ЕСПЧ

Дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу во время задержания перед акцией 27 июля 2019 года в Москве, направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на организацию "Зона права".

Коновалов считает, что российские власти нарушили его право на эффективную правовую защиту и запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, прописанные в Европейской конвенции по правам человека.

В феврале этого года суд оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

27 июля прошлого года, в день акции оппозиции в центре Москвы, Коновалов совершал утреннюю пробежку и был задержан сотрудниками полиции на Тверской улице, недалеко от которой он живёт. Его положили лицом на асфальт, а один из полицейских встал дизайнеру на ногу, сломав её. По словам Коновалова, на лечение у него ушло больше трёх месяцев, а боль в ноге он периодически испытывает до сих пор.

Обвиняемый продолжает настаивать, что не собирался участвовать в акции оппозиции, а просто занимался спортом, что он делает не первый год. В суде это подтвердили и его близкие. Также Коновалов подчёркивает, что его задержали за несколько часов до начала митинга, и вокруг него на улице не было никого из участников акции.

В Следственном комитете считают действия полицейских при задержании Коновалова "правомерными". По версии полицейских, дизайнер сознательно убегал от них.