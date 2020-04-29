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В Армении сотни людей устроили самосуд в больнице Гавара

Город Гавар

В Армении задержаны пять человек и возбуждено несколько уголовных дел после массовых беспорядков в городе Гавар.

Беспорядки спровоцировало убийство двух человек, один из которых – следователь военной полиции. Оба погибли в перестрелке, а двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.

По данным "Интерфакса", из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции. На месте находится также начальник полиции Армении Арман Саркисян. Больницу, в которую доставили нападавших, силовики взяли под контроль. Но родственники и знакомые убитого следователя смогли проникнуть в медцентр и совершили самосуд.

Губернатор Гегаркуникской области сообщил, что в больницу ворвались около 500 человек. Местные СМИ пишут, что эти люди, вооруженные палками и ножами, нанесли ущерб имуществу больницы, прорвали полицейские кордоны и, добравшись до палаты, где лежали раненые в автоаварии, жестоко с ними расправились.

По факту произошедшего начато расследование, проводятся также оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщили в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета страны.

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