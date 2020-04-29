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Россияне с правом на жительство за рубежом смогут покинуть страну

На границе между Россией и Белоруссией, 30 марта 2020 года

Россияне, проживающие за рубежом, смогут покинуть Россию через наземные пункты пропуска. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Выезд в страну проживания разрешён россиянам со вторым гражданством, видом на жительство и другими подтверждениями права постоянного проживания за границей. Выехать из России можно будет только один раз.

Из-за эпидемии коронавируса с 30 марта Россия ограничивала деятельность наземных пунктов пропуска. О дате возобновления их полноценной работы не сообщалось.

С начала апреля Росавиация запретила все регулярные рейсы за рубеж. Россиян из-за границы пускают в страну.

  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России введены жёсткие ограничительные меры. Не работают производства, закрыты общественные места, рестораны. В Москве действуют ограничения при передвижении по городу.
  • Накануне президент России продлил до 11 мая нерабочие дни в стране. По словам Владимира Путина, стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса удалось, но самый опасный момент ещё не пройден.
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