Россияне с правом на жительство за рубежом смогут покинуть страну

Россияне, проживающие за рубежом, смогут покинуть Россию через наземные пункты пропуска. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Выезд в страну проживания разрешён россиянам со вторым гражданством, видом на жительство и другими подтверждениями права постоянного проживания за границей. Выехать из России можно будет только один раз.
Из-за эпидемии коронавируса с 30 марта Россия ограничивала деятельность наземных пунктов пропуска. О дате возобновления их полноценной работы не сообщалось.
С начала апреля Росавиация запретила все регулярные рейсы за рубеж. Россиян из-за границы пускают в страну.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России введены жёсткие ограничительные меры. Не работают производства, закрыты общественные места, рестораны. В Москве действуют ограничения при передвижении по городу.
- Накануне президент России продлил до 11 мая нерабочие дни в стране. По словам Владимира Путина, стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса удалось, но самый опасный момент ещё не пройден.
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