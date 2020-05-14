Лицом к событию. Путин закрутит гайки, пока страна больна?

Выйдет ли режим Путина из эпидемического кризиса окрепшей полицейской диктатурой? Эволюцию режима обсуждают политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров и политолог, географ Дмитрий Орешкин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30611813.html
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