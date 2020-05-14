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Человек имеет право. Новые возможности для произвола: как в России меняют закон о полиции

Человек имеет право. Новые возможности для произвола: как в России меняют закон о полиции
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Человек имеет право. Новые возможности для произвола: как в России меняют закон о полиции

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В Государственную Думу России внесен законопроект с поправками к действующему закону «О полиции». Несмотря на то, что в пояснительной записке к проекту указано, что поправки нужны для усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан, фактически речь идет о расширении полномочий полицейских. Так что же все-таки меняется?

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