Человек имеет право. Новые возможности для произвола: как в России меняют закон о полиции

В Государственную Думу России внесен законопроект с поправками к действующему закону «О полиции». Несмотря на то, что в пояснительной записке к проекту указано, что поправки нужны для усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан, фактически речь идет о расширении полномочий полицейских. Так что же все-таки меняется?