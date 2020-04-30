Опрос: 48% не одобряют антивирусные меры Путина и Мишустина

48 процентов опрошенных россиян не одобряют действия президента и правительства по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Это следует из апрельского опроса "Левада-центра" по заказу "Открытых медиа".

При этом, большая часть - 30 процентов - называют действия федеральных властей недостаточными, а 18 процентов считают их чрезмерными. В крупных городах уровень недовольства мерами Кремля по борьбе с коронавирусом ещё выше - 61 процент. Причём 40 процентов респондентов считают, что принятых мер недостаточно.

Одобряют действия федеральных властей 46 процентов россиян. В то же время отношение к действиям губернаторов и мэров несколько иное: их одобряют 50 процентов населения.

В Москве меры, принятые властями столицы во главе с Сергеем Собяниным, одобряют 46 процентов респондентов, а 47 процентов называют их избыточными или недостаточными.

О растущем неодобрении гражданами действий Кремля говорят и результаты опроса ВЦИОМ, обновившего на днях рейтинг доверия политикам. По последним данным государственной социологической службы, доверие к Владимиру Путину находится на рекордно низком уровне — 28 процентов (речь идёт о так называемом открытом опросе, когда респонденты сами называют имена тех, кому они доверяют), при этом несколько вырос уровень доверия мэру Москвы Сергею Собянину.