Опрос: 48% не одобряют антивирусные меры Путина и Мишустина

48 процентов опрошенных россиян не одобряют действия президента и правительства по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Это следует из апрельского опроса "Левада-центра" по заказу "Открытых медиа".
При этом, большая часть - 30 процентов - называют действия федеральных властей недостаточными, а 18 процентов считают их чрезмерными. В крупных городах уровень недовольства мерами Кремля по борьбе с коронавирусом ещё выше - 61 процент. Причём 40 процентов респондентов считают, что принятых мер недостаточно.
Одобряют действия федеральных властей 46 процентов россиян. В то же время отношение к действиям губернаторов и мэров несколько иное: их одобряют 50 процентов населения.
В Москве меры, принятые властями столицы во главе с Сергеем Собяниным, одобряют 46 процентов респондентов, а 47 процентов называют их избыточными или недостаточными.
О растущем неодобрении гражданами действий Кремля говорят и результаты опроса ВЦИОМ, обновившего на днях рейтинг доверия политикам. По последним данным государственной социологической службы, доверие к Владимиру Путину находится на рекордно низком уровне — 28 процентов (речь идёт о так называемом открытом опросе, когда респонденты сами называют имена тех, кому они доверяют), при этом несколько вырос уровень доверия мэру Москвы Сергею Собянину.
- Директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий президента и правительства. "Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению", - сказал Лев Гудков "Открытым медиа".
- Оппозиционные политики и активисты критиковали власти за непоследовательность принимаемых мер (в частности, введение "режима самоизоляции", а не карантина или режима ЧС), а также за отсутствие адекватных, по их мнению, мер поддержки населения и бизнеса.
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