В России выявлены более 7000 носителей коронавируса за сутки

Число выявленных носителей коронавируса в России за сутки превысило 7 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106498 человек.

Умерли с начала вспышки 1073 человека. Из них за сутки — 101 человек.

Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы. Умерли в столице с начала эпидемии 611 пациентов с коронавирусом (плюс 65 за сутки). Выздоровели — 5135 человек.