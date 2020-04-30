Ведущая Первого канала подала иск на Кокорина и Мамаева

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием выплатить ей компенсацию материального ущерба после инцидента у гостиницы "Пекин" в Москве . Об этом ТАСС сообщили в Савеловском районном суде, куда поступил иск.
Ответчиками по иску также значатся младший брат Александра Кокорина – Кирилл и Александр Протасовицкий. Источник, знакомый с материалами искового заявления, сообщил ТАСС, Ушакова оценила ущерб, нанесенный в ходе конфликта её автомобилю, в 321 тысячу рублей.
- 8 октября 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. В первом случае они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, во втором – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина.
- В начале мая прошлого годаПресненский суд Москвы признал всех четверых виновными в хулиганстве по предварительному сговору и приговорил их к лишению свободы на сроки до полутора лет.
- 17 сентября Мамаев и братья Кокорины вышли из колонии – суд принял решение об их условно-досрочном освобождении. Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом "Ростов". Александр Кокорин – новый контракт со своим прежним клубом – санкт-петербургским "Зенитом". В ноябре освободился Протасовицкий.
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