Ведущая Первого канала подала иск на Кокорина и Мамаева

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием выплатить ей компенсацию материального ущерба после инцидента у гостиницы "Пекин" в Москве . Об этом ТАСС сообщили в Савеловском районном суде, куда поступил иск.

Ответчиками по иску также значатся младший брат Александра Кокорина – Кирилл и Александр Протасовицкий. Источник, знакомый с материалами искового заявления, сообщил ТАСС, Ушакова оценила ущерб, нанесенный в ходе конфликта её автомобилю, в 321 тысячу рублей.