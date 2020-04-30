Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Около 140 млн жителей Индии потеряли работу из-за коронавируса​

Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного Центра мониторинга индийской экономики.

Это сопоставимо со всем населением России. Увольнение рабочих повысит уровень безработицы в Индии с 8 до 26 процентов.

В стране с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек уже 35 дней действуют жёсткие карантинные меры, подтверждены 33 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1074 человека умерли.

Рост подтверждённых случаев заболевания в стране продолжается с незначительным замедлением, отмечает агентство Bloomberg. В ближайшее время в стране ожидается смягчение карантина, и медицинские эксперты опасаются, что это может привести к резкому росту числа заболевших.

  • По оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек — с двух с половиной миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.
  • В США за месяц, прошедший с начала эпидемии, за пособиями по безработице обратились более 20 миллионов человек - это рекорд.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG