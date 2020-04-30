Около 140 млн жителей Индии потеряли работу из-за коронавируса​

Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного Центра мониторинга индийской экономики.

Это сопоставимо со всем населением России. Увольнение рабочих повысит уровень безработицы в Индии с 8 до 26 процентов.

В стране с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек уже 35 дней действуют жёсткие карантинные меры, подтверждены 33 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1074 человека умерли.

Рост подтверждённых случаев заболевания в стране продолжается с незначительным замедлением, отмечает агентство Bloomberg. В ближайшее время в стране ожидается смягчение карантина, и медицинские эксперты опасаются, что это может привести к резкому росту числа заболевших.