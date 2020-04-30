Около 140 млн жителей Индии потеряли работу из-за коронавируса​

Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного Центра мониторинга индийской экономики.
Это сопоставимо со всем населением России. Увольнение рабочих повысит уровень безработицы в Индии с 8 до 26 процентов.
В стране с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек уже 35 дней действуют жёсткие карантинные меры, подтверждены 33 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1074 человека умерли.
Рост подтверждённых случаев заболевания в стране продолжается с незначительным замедлением, отмечает агентство Bloomberg. В ближайшее время в стране ожидается смягчение карантина, и медицинские эксперты опасаются, что это может привести к резкому росту числа заболевших.
- По оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек — с двух с половиной миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.
- В США за месяц, прошедший с начала эпидемии, за пособиями по безработице обратились более 20 миллионов человек - это рекорд.
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