Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Мишустин провёл в Москве совещание правительства.
Как сообщает "Коммерсантъ", были одобрены, в частности, следующие меры:
- россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа, выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продление виз;
- малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов;
- будут выделены более 10 миллиардов рублей для Фонда промышленности и поддержки застройщиков;
- на пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 млрд рублей,
- частным медицинским организациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым людям, а участие частных медорганизаций в лечении коронавирусной инфекции будет расширено.
Ранее правительством был одобрен ряд других мер поддержки экономики, в том числе программы льготного кредитования и поддержки ряда отраслей. Президент Владимир Путин объявил об отсрочке выплат всех налогов, кроме НДС, субсидиях на выплату в апреле зарплат работникам (в размере суммы минимального размера оплаты труда на 1 работника), дополнительных выплатах для безработных и семей с детьми.
- Ряд экономистов, а также оппозиционные политики критикуют меры властей как недостаточные. Известность получила инициатива Алексея Навального, предложившего выплатить каждому россиянину минимум 20 тысяч рублей в апреле, а также освободить граждан на время эпидемии от оплаты услуг ЖКХ. В Кремле подобные предложения назвали популистскими. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "ошибочной подачей информации" сообщение RTVI о том, что он ранее говорил о возможности прямых выплат россиянам. Возможность "раздачи денег" исключила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
- 48 процентов опрошенных россиян не одобряют действия президента и правительства по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Это следует из апрельского опроса "Левада-центра" по заказу "Открытых медиа". При этом большая часть – 30 процентов – называют действия федеральных властей недостаточными, а 18 процентов считают их чрезмерными. Одобряют действия федеральных властей 46 процентов россиян.
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