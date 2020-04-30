Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Мишустин провёл в Москве совещание правительства.

Как сообщает "Коммерсантъ", были одобрены, в частности, следующие меры:

россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа, выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продление виз;

малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов;

будут выделены более 10 миллиардов рублей для Фонда промышленности и поддержки застройщиков;

на пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 млрд рублей,

частным медицинским организациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым людям, а участие частных медорганизаций в лечении коронавирусной инфекции будет расширено.

Ранее правительством был одобрен ряд других мер поддержки экономики, в том числе программы льготного кредитования и поддержки ряда отраслей. Президент Владимир Путин объявил об отсрочке выплат всех налогов, кроме НДС, субсидиях на выплату в апреле зарплат работникам (в размере суммы минимального размера оплаты труда на 1 работника), дополнительных выплатах для безработных и семей с детьми.